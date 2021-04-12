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    Minneapolis’te bir siyah daha polis tarafından öldürüldü, halk sokaklara döküldü

    © AFP 2021 / KEREM YUCEL
    ABD
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    ABD'nin Minnesota eyaletinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyah genç, polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirdi. Olay George Floyd'un öldürüldüğü yerden yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti. Yüzlerce kişi polis şiddetini protesto için meydanlara çıktı.

    Minneapolis şehrinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda meydana gelen olayda polis, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir aracı durdurdu.

    Brooklyn Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, memurlar daha sonra aracın sürücüsü Daunte Wright hakkında yakalama kararı olduğunu belirterek 20 yaşındaki siyah genci gözaltına almak istedi. Wright arabasına tekrar binerken memurlardan biri ateş ederek genci öldürdü. 

    'Boğuşma sesleri duydum'

    Daunte Wright'ın annesi Katie Wright gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında oğlunun kendisini aradığını ve polislerin kendisini 'dikiz aynasında araç kokuları asılı diye durdurduklarını' söylediğini anlattı. Polisin oğluna araçtan çıkmasını söylediğini ve boğuşma sesleri duyduğunu belirten anne, daha sonra telefonun kapandığını, tekrar aradığında ise telefonu kız arkadaşının açarak Wright'ın vurulduğunu söylediğini ifade etti. 

    Polis memurlarının kimlikleri henüz açıklanmazken, olay sırasında her iki memurun vücut kameralarının kayıt altında olduğunu belirtildi. Eyalet Suçları Yakalama Bürosu, olayın soruşturduğunu açıkladı.

    'Polis protestolara plastik mermi ile müdahale etti'

    Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından şehirde protestolar başladı. Polis şiddetini protesto edenler "Daunte Wright için Adalet" yazarak mumlar yaktı. Bir grup ise polis binasına yürüdü. 

    Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, kalabalığın polis departmanı binasına yürüyüşe geçmesinden önce, polisin protestoculara plastik mermi ile müdahale ettiğini, 2 kişinin yaralandığını söyledi. 

    ​Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı protestocuların polis araçlarının üzerlerinde zıpladığı, camlarını kırdığı ve bazı kişilerin de marketleri yağmaladığı görüldü. 

    ​Brooklyn Merkez Belediye Başkanı Mike Elliott, sokağa çıkma yasağı emri çıkardığını söyledi. Olayı 'trajik' olarak nitelendiren Elliott Twitter'da paylaştığı mesajda "Protestoculardan barışçıl olmaya devam etmelerini ve barışçıl protestoculara güç uygulanmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Floyd davası devam ediyor

    Reuters'ta yer alan habere göre, olay geçen yıl Mayıs ayında George Floyd'un polis tarafından boğazına basılarak öldürüldüğü yerden yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti. Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası devam ediyor.  

    Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

    Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti

    Etiketler:
    Daunte Wright, ABD, Minneapolis, Minnesota
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