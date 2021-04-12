Pentagon'dan Kovid-19'u tespit eden mikroçip

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi. Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri cihazda, deri altına sokularak koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi.

Scientists at the Pentagon's secretive unit invent a microchip which senses COVID-19 in your body before you show symptoms https://t.co/t9cRzcsNTm — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2021

​Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.

Geliştirilen çip, ülkedekitelevizyonunda yayınlanan 'programında ilk kez görüntülendi.

Yetkililer, Pentagon’un, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını ifade etti.

DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru emekli Albay Matt Hepburn, katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn, “Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.