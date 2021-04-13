Beyaz Saray: Rusya ile istikrarlı ilişkiler istiyoruz

Rusya ile diyalog istediklerini dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, bu türden bir diyalogun planının henüz geliştirilmeyi beklediğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde, "Rusya ile ilişkilere yaklaşımımız şöyle, ilişkilerin sorun olacağını, zor görüşmelerin devam edeceğini bekliyoruz, onlarla iş yapmaya hazırız. Ancak bizim amacımız, Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkilere sahip olmak, görüşmeler ve diyalog yürütmek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme teklifini değerlendiren Psaki, bu görüşme için planların geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu görüşme ilk olacak. Amaç, görüş ayrılığımızın ve endişelerimizin olduğu alanlarda dürüst ve açık olmak, ama aynı zamanda karşılıklı çıkarın olduğu noktalarda birlikte çalışmak" diyerek İran'ın nükleer programı ve Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START-3) işaret etti.

Psaki, "Görüşme tarihi yaklaştıkça bir dizi konu değerlendirilecek" dedi.

'Rusya'ya baskı sürecek'

Beyaz Saray Sözcüsü, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle işbirliğimizi sürdüreceğiz. Rusya’ya baskı yapmaya ve doğru olduğunu düşündüğümüz şeylere çağırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Görüşmenin yeri ve tarihi henüz belli değil'

Psaki, Biden-Putin görüşmesinin yazın gerçekleşme olasılığıyla ilgili soruya, "Önümüzdeki aylarda dendi, işte yaz olacak. Bu sürecin henüz en başındayız. Daha fazla ayrıntı olunca hepsini size bildireceğiz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Görüşme Kuzey Yarımkürede mi olacak?" sorusuna da espriyle şu yanıtını verdi: "Henüz buna karar vermedik. Galiba Başkan Biden ve Devlet Başkan Putin ile birlikte yazı geçirmek istediğiniz bir yer var, kesinlikle bunu onlara iletebilirim."

Psaki, görüşmenin ayrıntılarının henüz koordine edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.