Nusret Gökçe'ye ABD'de 5 milyon dolarlık telif davası açıldı

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe'ye 5 milyon dolarlık telif davası açıldı. Gökçe'nin, yalnızca bir restoranda kullanılmak üzere anlaştığı sanatçılar tarafından yapılan çizimi izinsiz olarak diğer restoranlarında da kullandığı iddia edildi.

Türkiye dışındaki ilk restoranını ABD’de açan Kasap Nusret Gökçe, Miami’deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik oldu.

Mekanın tasarımı için ABD Brooklyn'de yaşayan sanatçılar William Hicks ve Josphe Iurato ile anlaşan Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketini çizmelerini istedi.

Ancak, Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimlerinin, daha sonra Gökçe’nin Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldığı ortaya çıktı.

New York Post'ta yer alan habere göre, sanatçılardan Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarla birlikte restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlıklarda da kullandığını tespit etti.

Tasarımlarının kendilerinden izinsiz bir şekilde kullanıldığını öne süren Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu. Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

Öte yandan, Hicks ve Iurato Nisan 2020’de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulundukları ancak bir yanıt alamadıkları kaydedildi. Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.