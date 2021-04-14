ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO'da konuştu: Afganistan'dan hep birlikte çıkıyoruz

Başkan Joe Biden'ın ABD'nin en uzun savaşını bitirme planıyla ilgili NATO'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan'daki güçlerimizi eve geri getirme vakti geldi. Hep birlikte girdik, hep birlikte çıkıyoruz" dedi.

Kaide'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının tetiklediği ABD'nin en uzun savaşının 20 yıl sonra 11 Eylül'de bitirilmesiyle ilgili resmi açıklamalar gelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın Afganistan'dan 1 Mayıs'ta çekilme tarihini 11 Eylül'e erteleme kararı aldığına dair haberlerin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşüyor.

NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Tony Blinken, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi" dedi.

ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli ve koordineli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği yapacağını söyleyen Blinken, "Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" vurgusunu yaptı.

NATO dışişleri ve savunma bakanları, bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

Reuters'e konuşan üst düzey bir NATO diplomatı, Başkan Joe Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde resmen açıklaması beklenen ABD güçlerinin 11 Eylül'de tümden çekilme planına hiçbir müttefik ülkenin karşı çıkmasının beklenmediğini belirtti.

Afganistan'da bir dizi çekilmenin ardından yaklaşık olarak ABD'nin 2500, diğer müttefik ülkelerin 7 bin askeri bulunuyor.

Biden'ın selefi Trump'ın Taliban'la yaptığı Doha Anlaşması'na göre, tüm ABD güçlerinin 1 Mayıs'ta çekilmesi gerekiyordu. The Washington Post'ın salı günü Biden'ın 11 Eylül'e erteleme kararını haberleştirmesinin ardından, Taliban'dan bu ayın sonunda İstanbul'da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmama resti geldi. Taliban Sözcüsü Muhammed Naim "Tüm yabancı güçler vatanımızdan tamamen çekilmeden İslami Emirlik Afganistan ile ilgili kararlar alınacak hiçbir konferansa katılmayacaktır" açıklamasını yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun 24 Nisan'da İstanbul'da başlayacağını teyit etti.