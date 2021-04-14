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    ABD Başkanı Joe Biden

    ABD Başkanı Biden: 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağız

    © REUTERS / POOL
    ABD
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    ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.

    Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı.

    Ekim 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD'nin Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından ABD'nin böyle bir karar aldığını vurguladı. Biden, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizdi.

    Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.

    Biden, "Şu an Afganistan'da Amerikan askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5. bir başkana daha aktarmayacağım" ifadelerini kullandı.

    Biden, Afganistan'daki ABD askeri varlığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bin Ladin öldü, El Kaide tehdidi azaltıldı, artık Afganistan'daki 'sonu gelmeyen savaşa' son verme zamanı" ifadelerini kullandı.

    Afganistan'dan askeri çekilme sonrası oluşabilecek terör tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, "Terör tehdidinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için terörle mücadele kabiliyetimizi ve bölgedeki önemli varlıklarımızı yeniden organize edeceğiz Taliban'ı Afgan topraklarında ABD'yi ya da müttefiklerini tehdit edecek herhangi bir teröriste izin vermeyeceği yönündeki taahhüdünden sorumlu tutacağız. Afgan hükümeti de bize bunu taahhüt etti" dedi.

    'Çıkarken acele etmeyeceğiz'

    Başkan Biden, müttefik ve ortak ülkeler, askeri ve istihbarat uzmanları, diplomatlar, Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuyu istişare ettiğini belirterek, "Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi. Amerikan askerlerinin eve dönme zamanı geldi" dedi.

    Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini belirten Biden, "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak, buradan çıkarken acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır ABD'nin yanında olan müttefik ve ortaklarına teşekkür ederek, "11 Eylül'deki hain saldırının 20'nci yıl dönümünden önce, ABD askerleri NATO müttefiklerimizin askerleri ve operasyonel ortaklarımızla birlikte Afganistan'dan çıkmış olacak" ifadesini kullandı.

    Biden, askeri çekilmenin Afganistan devletine olan desteğin sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın da Afganistan’da barışa destek verdiğini açıkladı.

    Afganistan ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerini de desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Biden, “Biz Afgan kadın ve kız çocukların haklarını savunmaya devam ederken, önemli insani ve kalkınma desteği de sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle de Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’den Afganistan’ı desteklemek için daha çok şey yapmalarını isteyeceğiz” dedi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz

    Biden'ın açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Savunma Bakanı Austin ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

    Stoltenberg, "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz" açıklaması yaptı.

    Austin ise, ABD Afganistan'dan askerlerini çekerken herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda Taliban'a 'güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini' belirtti.

    İspanya, ABD ile aynı zamanda Afganistan'dan askerlerini çekeceğini açıkladı

    İspanya, Afganistan’dan askerleri çekme konusunda ABD ve diğer müttefik devletlerle hareket edeceğini duyurdu.

    İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya'nın Afganistan'dan askerlerini çekme kararını, bugün yapılan NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında bildirdi.

    ABD'li mevkidaşlarıyla da görüşen Laya ve Robles, Afganistan'dan askerlerin çekilmesi ve bu ülkedeki misyonun sonlandırılmasını analiz etti.  İspanya Savunma Bakanı Robles, NATO toplantısındaki konuşmasında, "ABD tarafından önerilen geri çekilme planının genel hatları, ülkede insan hakları, eğitim, kadın ve çocukların refahı konularında elde edilen demokratik ilerlemenin pekiştirilmesini sağlamak için yeterli zamanı sunmuştur" ifadesini kullandı.

    "Afganistan'ın artık terör örgütleri için bir sığınak olmasının engellendiğini" belirten Robles, şunları kaydetti:

    "Afgan toplumunun bu 20 yılda elde ettiği başarıların NATO misyonları ve müttefik Silahlı Kuvvetlerin yorulmak bilmeyen azmi ve fedakarlığı sayesinde mümkün olmuştur. İspanya, Afganistan'da gerekli sürede ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde, iyi koordine edilmiş, kademeli bir geri çekilme sürecini destekliyor."

    Dışişleri Bakanı Laya da İspanya'nın "Afganistan'ın barış, istikrar ve geleceğine olan bağlılığını sürdürdüğünü" belirtip, Kabil'deki İspanya Büyükelçiliğinin açık kalacağını kaydetti.

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