ABD Dışişleri Bakanlığı: Biden, Putin'e önümüzdeki haftalarda görüşme teklifi etti

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'önümüzdeki haftalarda' görüşmeyi teklif ettiğini bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, ABD'nin Rusya'yla 'dengeli ve öngörülebilir bir ilişki' tercih ettiğini belirterek, bunun da çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunabilmek için belirli iletişim kanallarına gereksinim duyacağını kaydetti.