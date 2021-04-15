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    ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 10 Rus diplomat sınır dışı ediliyor

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    ABD
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    ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklendi.

    Son günlerde ABD basınında geniş biçimde yer alan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberlerin Beyaz Saray'dan yaptırımlarla ilgili resmi açıklama geldi.

    "(Joe) Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denen açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı.

    Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

    6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.

    'SolarWinds siber saldırılarının faili Rusya Dış İstihbarat Servisi'

    "ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor" diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu'nun suçun SVR'ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savundu.

    Kırımlı yetkililer ve Kerç Köprüsü'nün yapımına katılan şirketler de listede

    Bu arada ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kırım yarımadasını fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yapımında yer alan şirketler ve bazı Kırımlı yetkililer yaptırım listesine dahil edildi.

    Listede Kırım İçişeri Bakanı Pavel Karanda, Kırım Mülk ve Toprak İşleri Bakanı Larisa Kuliniç, FSB Kırım ve Sivastopol Şefi Leonid Mihayluk, Rusya Soruşturma Komitesi Kırım Cumhuriyeti Ana Soruşturma Dairesi Başkanı Vladimir Terentyev'in yanı sıra 3 Rus şirketinin 'Kırım'ın devam eden ilhakı' iddiasıyla yer aldığı kaydedildi.

    Prigojin'le bağlantılı 3 şirkete yaptırım

    Bakanlık, Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle 3 Rus şirketine de yaptırım uygulandığını belirtti.

    Rusya Dışişleri: ABD’nin yaptırımlarına kaçınılmaz olarak yanıt vereceğiz, defalarca uyarmıştık

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında buna bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti: “Söz konusu adımın sonuçları hususunda ABD’yi defalarca uyarmıştık.”

    Etiketler:
    Kırım, SolarWinds, Rusya Merkez Bankası, Rusya Maliye Bakanlığı, ABD seçimleri, Teknoloji, Ruble, Joe Biden, Diplomat, Yaptırım, Rusya, ABD
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