ABD'de FedEx tesisine silahlı saldırı: Saldırgan intihar etti

ABD'nin Indianapolis'teki bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırganın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'nin Indianapolis kentinde bulunan bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın birkaç kişiyi vurduğu belirtildi ancak ölü ve yaralılara ilişkin bir bilgi verilmedi.

Indianapolis polis sözcüsü Genae Cook ayrıca, saldırganın kendisini vurarak intihar ettiğini söyledi.

Saldırıya tanıklık eden Jeremiah Miller isimli görgü tanığı ise, "Bir tür hafif makineli tüfek taşıyan ve ateş eden bir adam gördüm" ifadelerini kullandı.