ABD'de FedEx tesisine silahlı saldırı: Saldırgan intihar etti

ABD'nin Indianapolis kentinde bulunan bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın birkaç kişiyi vurduğu belirtildi ancak ölü ve yaralılara ilişkin bir bilgi verilmedi.
Indianapolis polis sözcüsü Genae Cook ayrıca, saldırganın kendisini vurarak intihar ettiğini söyledi.
Saldırıya tanıklık eden Jeremiah Miller isimli görgü tanığı ise, "Bir tür hafif makineli tüfek taşıyan ve ateş eden bir adam gördüm" ifadelerini kullandı.
IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.— WRTV Indianapolis (@wrtv) April 16, 2021
Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)