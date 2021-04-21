ABD Dışişleri: Amerikalı ve Rus yetkililer yaptırımları görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yetkililerin, Rusya'nın Washington'un uyguladığı son yaptırımlara tepkisinin de aralarında yer aldığı bir dizi konuyu görüşmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldiğini bildirdi.

Price, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceğini kaydetti.

Ayrıca Price, yaptırımlara yanıt olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye bildirdiğini anımsattı.