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    Cardi B

    ABD'li rapçi Cardi B, Grammy performansını eleştiren muhafazakarlara karşı sessizliğini bozdu

    © REUTERS / CBS
    ABD
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    Rap yıldızı Cardi B'nin Grammy Ödülleri'ndeki performansına ABD'deki muhafazakar eğilimli kesimlerin tepkileri devam ediyor. Son olarak Cumhuriyetçi vekil Glenn Grothman, konuyu Meclis'te yaptığı konuşmasına taşıdı. Sessizliğini bozan Cardi B, George Floyd cinayetine işaret ederek siyasetçilere 'daha ciddi işlere odaklanmalarını' söyledi.

    Müzik dünyasında saygınlığıyla öne çıkan Grammy Ödülleri'ndeki Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın 'WAP' şarkısındaki performansı, bazı kesimlerin 'sert porno' eleştirilerine konu olmuş, muhafazakar eğilimli kesimler performansın fahişelik ve striptizi yücelterek kadınların istismar edilmesine katkıda bulunduğunu öne sürmüştü. 

    Son olarak tartışmaya katılanlar arasına Wisconsin temsilcisi Cumhuriyetçi vekil Glenn Grothman'ın da eklenmesiyle rapçi yıldız, sessizliğini bozdu. 

    'ABD'nin ahlaki çöküşü sizin rahatlığınızdan kaynaklanıyor'

    Grothman, iki kadın sanatçının performansını Meclis'e taşıyarak, yaptığı konuşmada ABD'nin radyo ve televizyon gibi iletişmin ağını denetleyen devlet dairesi Federal İletişim Kurulu'nun (FCC), Grammy Ödülleri'ni yasaklaması gerektiğini öne sürdü. 

    Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın performansı hakkında birçok şikayet aldığını belirten Grothman, "FCC, bu görüntülerin oturma odalarına taşınması gerektiğine inanıyorsa neden bu kuruma ödeme yapıyoruz, insanlar bunu merak ediyor" diye konuştu. 

    ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris'i de sorumlu tutan Grothman, "Harris'in bu oyuncuyu tanıtmak için şöhretini kullandığını anlıyorum, ancak milyonlarca ABD'linin bu şovu ahlak kurallarına aykırı gördüğüne emin olabilirsiniz" dedi. 

    Grothman, FCC'ye çağrıda bulunarak "Uyan ve işinin gereğini yap. ABD'nin ahlaki çöküşü sizin rahatlığınızdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. 

    Cardi B, Derek Chauvin davasını hatırlattı 

    Cumhuriyetçi vekilin konuşmalarının sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Cardi B, siyah vatandaş George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bu hafta gerçekleşen duruşmasına işaret ederek, ülkede ele alınması gereken asıl meselenin son dönemde artan polis şiddeti olduğunu belirtti. 

    Ünlü rapçi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu beni o kadar sinirlendirdi ki! Sanırım hepimiz, polis şiddetinden kaynaklanan ve tarihe geçen en büyük davalardan birinin takibi dahil olmak üzere peş peşe polis şiddetine şahit olduğumuz için diken üstündeyiz, ama bir dakika, bir temsilcinin konuşmayı tercih ettiği meseleye bakın" ifadelerini kullandı. 

    Daha önce de eleştirilmişti​

    Geçen ay da ABD'deki Ulusal Cinsel İstismar Merkezi (NCOSE), Cumhuriyetçi Parti yanlısı, muhafazakar çizgide yayın yapan Fox News kanalının sunucusu Tucker Carlson ve muhafazakar yazar ve siyasi yorumcu Candace Owens  'böyle müstehcen ve pornografik bir performansa asla izin verilmemesi gerektiğini' savunmuştu. 

    ​Öte yandan, Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın 'WAP' şarkısını Grammy'de sahneleyiş şekli medyada çok geniş yer bulsa da, TV izleyicilerinin ilgisini çekmedi. Grammy Ödülleri'nin bu yılki reytingi dibe vurdu. 7.9 milyon izleyiciyle rekor düzeyde düşük bir sayıda kalındı. 

     

     

    Etiketler:
    Megan Thee Stallion, ABD, Grammy Müzik Ödülleri, Grammy Ödülleri, Grammy, Cardi B
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