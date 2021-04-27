ABD halkının yarısı Harris'in başkanlık için yeterli donanımlara sahip olmadığını düşünüyor

ABD'de yapılan son anket çalışmasına göre vatandaşların yarısı, şu anda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kamala Harris'in başkan olmak için yeterli donanımlara sahip olmadığını düşünüyor.

78 yaşında göreve başlayan Joe Biden, ABD'nin en yaşlı başkanı olarak tarihe geçerken, dört yıllık görev süresini tamamlayamaması da tartışılan konular arasında. Biden'in sağlık durumu nedeniyle görevini tamamlayamaması durumunda yerine geçecek isim ise ABD'nin ilk kadın ve ilk siyah başkan yardımcısı Kamala Harris olabilir.

Ancak Rasmussen Reports tarafından yapılan anket çalışmasına göre, ABD halkının yarısı Harris'in başkan olmak için yeterli donanımda olmadığını düşünüyor.

1000 kişinin katılımıyla 19- 20 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmada, olası seçmenlerin yüzde 41'inin görüşü Harris'in başkanlık için 'hiç nitelikli olmadığı', yüzde 9'u ise 'çok nitelikli olmadığı' yönünde.

Harris'in cumhurbaşkanlığına hazır olmadığına dair görüş, yüzde 47 ile Cumhuriyetçiler arasında daha fazla. Ancak herhangi bir partiye yakınlığı olmayan 'bağımsız seçmenlerin' yüzde 60'ı da Harris'e başkanlık konusunda güvenmiyor. Bu seçmenlerden yüzde 48'i Harris'in 'hiç nitelikli olmadığını', yüzde 12'si ise 'çok nitelikli olmadığını' belirtiyor.

Demokratlar arasında, Harris'i niteliksiz olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 18. Bu kişilerden yüzde 15'i tercihini 'hiç nitelikli değil' şıkkından yana kullandı.

"How qualified is Kamala Harris to assume the responsibilities of the presidency?"



1000 National Likely Voters

Not Very(NV) + Not At All(NAA) = Not Qualified

Democrats: NV 5% + NAA 13% = 18%

Unaffiliated: 12% + 48% = 60% 👈

Republicans: 10% + 64% = 74%

All Voters: 9% + 41% = 50% https://t.co/Twf6RYTdMh — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) April 26, 2021

​Ankete göre Harris yine de olası seçmenleri yüzde 51'i tarafından 'olumlu' olarak değerlendirildi.

Yüzde 59 'görev süresini tamamlayamaz' demişti

Geçen Ağustos ayında yapılan bir Rasmussen anketi ise Demokratların yüzde 49'u da dahil olmak üzere seçmenlerin yüzde 59'unun Kasım ayında seçilirse Biden'ın yaşı nedeniyle görev süresini tamamlayabileceğini düşünmediğini göstermişti.

Mart ayında yayınlanan bir başka ankette de ABD'lilerin Biden'ın şu anda önemli günlük kararları kendisinin alabilip alamadığı konusunda ikiye bölündüğünü ortaya koymuştu.

ABD'nin en yaşlı başkanı olan Biden, 2024 seçimlerine de adaylığını koymayı düşündüğünü açıklamıştı.