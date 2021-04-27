ABD'den seyahat kısıtlamalarını hafifletme kararı: 'Nitelikli yabancılar' ülkeye giriş yapabilecek

ABD'de Ulusal Çıkar İstisnaları programının genişletilmesi kararı alındı. Alınan kararla birlikte, pandemi sürecinde ve sonrasında altyapıya katkı sunacak 'nitelikli yabancıların' ülkeye giriş için yapacağı başvurular kabul edilecek. Kararın Brezilya, Çin, İran veya Güney Afrika'da bulunan 'nitelikli kişileri' de kapsayacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede 'kritik altyapı desteği' sağlayabilecek 'nitelikli kişilerin', Kovid-19 seyahat kısıtlamalarından muaf tutularak ülkeye giriş için başvurmalarına izin veren Ulusal Çıkar İstisnaları'nın genişletildiği duyuruldu.

#US Dept of State Travel announces National Interest Exceptions (NIE) for certain travelers from China and other countries. pic.twitter.com/4KZUFZ8wIs — Global Times (@globaltimesnews) April 27, 2021

ABD medyasının paylaştığı bilgide de, "Sonbaharda çalışmalara başlamak isteyen öğrenciler, akademisyenler, gazeteciler ve Kovid-19 kısıtlamasından etkilenen ülkelerden gelecek olan nitelikli kişiler artık Ulusal Çıkar İstisnaları kapsamında ülkeye giriş yapabilecek" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, daha önce Schengen Bölgesi ve İngiltere için uygulanan değişikliğin, Brezilya, Çin, İran veya Güney Afrika'da bulunan 'nitelikli kişileri' de kapsayacağını belirtti.