ABD'de aşı olan kişiler sokağa maskesiz çıkabilecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tavsiye niteliğindeki yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

CDC'nin açıklamasında, Kovid-19 aşısının iki dozunu da olmuş kişilerin maskesiz dışarıya çıkabileceği, spor aktiviteleri yapabileceği ve kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebileceği belirtildi. Bu kişilerin, iç mekanlarda da maske ve sosyal mesafesiz görüşebileceği ifade edildi.

Kuaförler, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonlarında ise maske takılmaya devam edilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, aşılanmamış kişilerin de açık havada yürüyebilecekleri, koşabilecekleri, aşılanmış aile bireyleri veya arkadaşlarıyla açık havada buluşabilecekleri de yer aldı.

ABD'de Pfizer / BioNTech, Moderna veya Johnson & Johnson’ın aşılarını olan kişi sayısı 140 milyonu geçti. Geçen hafta Kovid-19 vakalarında yüzde 16'lık düşüş görüldü.