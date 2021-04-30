Biden'ın saniyelerce aradığı maske cebinden çıktı

ABD Başkanı Biden, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde uzun bir süre cebindeki maskeyi aradı.

Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.

​Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.

Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.

Öte yandan, Başkan'ın maskesini aradığı sırada toplanma alanında çalan müziğin devam ettiği ve olayın sahnede gülümsemelere sebep olduğu da görülüyor.