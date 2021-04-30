Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.
Biden'ın saniyelerce aradığı maske cebinden çıktı https://t.co/2bnBAnyGtD pic.twitter.com/x5o3q5dqRQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 30, 2021
Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.
Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.
Öte yandan, Başkan'ın maskesini aradığı sırada toplanma alanında çalan müziğin devam ettiği ve olayın sahnede gülümsemelere sebep olduğu da görülüyor.
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