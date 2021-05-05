Facebook Gözetim Kurulu kararını verdi: Trump'ın yasağı devam edecek

Facebook'un Gözetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın platforma erişim engellinin devamına karar verildiği bildirildi.

Kurula göre, Trump'ın 6 Ocak Kongre Baskını sırasında hem Facebook hem de Instagram'daki paylaşımları, platformların 'şiddeti yüceltmek ve teşvik etmek' düzenlemelerini ihlal etti.

'Süresiz askıya alma kararı gözden geçirilmeli'

Kurul ayrıca, 'süresiz askıya alma kararı ile Facebook'un kendi şirket standartlarını ihlal ettiğini ve bu kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Bu ceza, Facebook’un içerik politikalarında açıklanmamaktadır. Net bir kriteri yoktur ve Facebook'a ne zaman empoze edeceği veya kaldıracağı konusunda tam bir takdir yetkisi verir. Facebook, bu konudaki incelemesini bu karar tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

The Board also found Facebook violated its own rules by imposing a suspension that was ‘indefinite.’ This penalty is not described in Facebook’s content policies. It has no clear criteria and gives Facebook total discretion on when to impose or lift it. — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

Şirket kurallarına göre, Facebook'un kararı yerine getirmek için 7 günü, önerilere kamuya açık bir şekilde yanıt vermek için 30 günü var.

Trump, başkanlığının son günlerinde 6 Ocak günü destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı kınamamasının ardından birçok sosyal medya platformu gibi Facebook da Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Trump, bugün sosyal medya platformlarını kullanamadığı için bir blog sitesi açarak takipçilerine ulaşmaya başlamıştı.

Facebook Gözetim Kurulu nedir?

​Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook Gözetim Kurulu, gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve akademisyenlerden oluşuyor.

Komite bugüne kadar 9 olay inceledi. Bu olaylardan biri Myanmar'da bir kullanıcının nefret söylemi kurallarını ihlal gerekçesiyle kaldırılan bir paylaşımı üzerine komitenin aldığı "İslamofobik değil" karar olmuştu.