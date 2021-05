Hollywood'un en prestijli ikinci ödülüne yönelik boykota NBC de katıldı: Çeşitlilik yoksa Altın Küre yayını da yok

Bu yıl 78. kez dağıtılan Altın Küre Ödüllerinin, düzenleyicisi Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) içindeki ırkçılık ve cinsiyetçilik skandalları yüzünden pek çok Hollywood yıldızının protesto ve boykotuna uğramasının ardından geleceği de tehlikeye girdi. Altın Küre Ödüllerinin gelecek yıl düzenlenip düzenlenmeyeceğine HFPA açıklık getirmezken, yayıncı ve sponsor kuruluş NBC'den "Yayımlamayacağız" açıklaması geldi.

'Örgütün reform vaatlerini hayata geçirmesine dek'

Netflix, Amazon ve WarnerMedia dahil bir dizi üst düzey film ve TV şirketinin HFPA ve dolayısıyla Altın Küre'ye yönelik boykot açıklamasının ardından gelen NBC açıklamasında şöyle denildi:

"HFPA'nın anlamlı reforma kararlı olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ancak, bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çaba gerektirir ve HFPA'nın bunu doğru şekilde yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu kuvvetle hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödüllerini yayımlamayacaktır. Örgütün (reform) vaatlerini hayata geçireceğini varsayarsak, Ocak 2023'te şovu yayımlayacağımızı umuyoruz."

Ancak NBC'nin kararının ardından, HFPA yönetim kurulu üyeleri, geçen hafta vaat ettikleri reformlar için ağustos ayı başlarında yeni bir yönetim kurulu ve yürütme ekibi seçimini içeren ayrıntılı bir takvim sundu.

BLM'ye 'ırkçı nefret grubu' yakıştırması

Tek bir siyah üyesi bile olmayan HFPA ile ilgili skandallara eski Başkanı Philip Berk'ün Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketini 'ırkçı bir nefret grubu' diye tanımlayan bir makaleyi paylaşması tuz biber ekmişti.

Eş dost kayırmacılığı

Los Angeles Times gazetesinin araştırmasına göre ödül dağıtımında iltimas geçtiğinin ve arasına siyah üye almamaya özen gösterdiğinin ifşa olması nedeniyle çığ gibi büyüyen tepkilerle karşı karşıya olan 87 üyeli HFPA, NBC'nin kınama ve üyelikten atma çağrısı üzerine harekete geçip Berk'ü kovmuştu.

Tom Cruise aldığı ödülleri iade etti

Son olarak Hollywood'un en büyük yıldızı konumundaki Tom Cruise, 'Born on the Fourth of July' ve 'Jerry Maguire' filmleriyle kazandığı 3 Küre'yi iade etti.

Scarlett Johansson'dan HFPA'dan çekilme çağrısı

Ünlü oyuncular Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jennifer Aniston da sert eleştiriler dile getirdi. Geçmişte Filistin topraklarına kurulmuş Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların reklamını yapmakta beis görmemiş Johansson, sektördeki çalışanlara birlikten çekilme çağrısı yaptı:

"Gerekli temel reformları yapmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum."

HFPA üyelerinin cinsiyetçiliğinden şikayet

Sarışın aktris, Variety dergisine verdiği demeçte MeToo hareketi sayesinde cinsel saldırıları ifşa olan ve hapse atılan ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile HFPA arasındaki bağlantıya da dikkat çekerek şu şikayetlerini dile getirdi:

"Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin nedeni budur."

Hollywwod açısından Altın Küre, Oscar'dan sonra en prestijli ödül.