ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu, personel sayısının azaltıldığını açıkladı

Washington'un Rus diplomatların sınır dışı edilmesini öngören yaptırım kararlarına Moskova'nın verdiği simetrik yanıtlar, iki ülkedeki Rus ve ABD'li diplomatik çalışanlarının sayısının azalmasına neden oluyor.

Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun VKontakte hesabından yapılan açıklamada "ABD Başkonsolosluğu'nun Facebook sayfasının güncellenmesinin Rusya hükümetinin talebi üzerine çalışan kadromuzun azaltılması nedeniyle askıya alınacağını derin bir üzüntüyle belirtiriz" dendi.

Takipçilere ABD'ye ve Rus-Amerikan ilişkilerine ilgileri nedeniyle teşekkür eden başkonsolosluk, "Sizleri ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Facebook, VKontakte, Instagram ve Twitter sayfalarında iletişimi sürdürmeye davet ediyoruz. Bunun yanında, gerekli bilgileri ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin sayfasında öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun vize vermediğini ve ABD vatandaşlarına hizmet sunmadığını belirtmişti. Başkonsolosluk da, Başkonsolos Amy Storrow'un Ural'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Nisan ayında ABD, 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini de içeren yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Moskova'nın Washington'a verdiği yanıtta 10 Amerikalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verilirken, aralarında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI Direktörü Christopher Wray ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in de yer aldığı üst düzey Amerikalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklanmıştı.

Son olarak Rusya, ABD'nin hasım ülkeler listesinde yer aldığını açıklamıştı. Buna göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin diplomatik temsilcilikte Rusya topraklarında bulunan özel kişileri çalıştırma hakkı elinden tamamen alınırken Çekya'ya ise, Rusya'da yaşayan sadece 19 özel kişiyle iş sözleşmesi imzalama hakkı tanınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Büyükelçiliği'nin Moskova tarafından talep edilen personelle ilgili gereklilikleri en geç 1 Ağustos'a kadar yerine getirmesini beklediklerini söylemişti.