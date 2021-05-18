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    Reykjavik'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sol tarafta) İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson ile görüşmede

    ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail-Filistin açıklaması: Amacımız şiddeti mümkün olduğunca çabuk sona erdirmek

    © REUTERS / POOL
    ABD
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    Blinken'dan son İsrail-Hamas savaşında ateşkese varılması için çalıştıklarına işaret eden yeni bir açıklama geldi.

    Danimarka'nın ardından İzlanda'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson ile ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:

    * ABD'nin hedefi, İsrail ile Filistinliler arasındaki şiddeti mümkün olduğu kadar çabuk sona erdirmektir.

    * İsrail, BAE, Ürdün, Tunus, Fas, Bahreyn ve AB'deki ortaklarımızla yaptığım görüşmelerde şiddete son verilmesi gerektiğini vurguladım.

    * (BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki militan grupların saldırılarına İsrail'in verdiği askeri karşılığı kınayıp ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını ABD'nin 17 Mayıs'ta bloke etmesine ilişkin) ABD, hiçbir zaman diplomasiyi engellemedi, tam tersine, bu alanda aktif olarak çalışıyor.

    * (Gazze'de Associated Press dahil uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binaya İsrail'in Hamas varlığı iddiasıyla düzenlediği saldırı) Bu meseleyle ilgili İsrail'den daha fazla bilgi istedik. Anladığım kadarıyla istihbarat kanalları aracılığıyla yeni bilgiler edindik, ama bu konuda yorum yapamam.

    * Rusya ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırgan eylemleri tercih ederse, Washington karşılık verecektir.

    * ABD, Kuzey Kutbu'nda artan askeri faaliyetlerden endişe duymaktadır. Arktik'in askerileşmesinden kaçınılmalıdır.

    * Rusya'nın karasularıyla ilgili yasadışı iddialarını özellikle Kuzey Denizi'nden geçen yabancı gemilerle ilgili düzenlemeleriyle daha da ileri götürdüğünü gördük, bunlar uluslararası yasalara aykırıdır.

    Kudüs geriliminin tetiklemesi üzerine Hamas'ın Batı Kudüs'e roket atmasıyla 10 Mayıs'ta başlayan savaşta, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 213'e yükseldi.

    ABD Başkanı Joe Biden, bu konuyla ilgili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile üçüncü telefon görüşmesinde ateşkesi desteklediğini ifade etti, ama mühlet dayatmaktan kaçındı.

    Açıklamaya göre görüşmede 'ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getiren' Biden, 'ateşkese desteğini dile getirirken bu yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı'.

    İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze saldırılarını bitirmek için Biden'dan 2-3 gün süre istedi.

    Eşzamanlı olarak İsrail'e 735 milyon dolarlık akıllı füze satışına Biden'ın onay verdiği öğrenildi.

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