KGAÖ ülkeleri: Rusya ve ABD, yeni 'güvenlik yönetimi' oluşturulması konusunda diyalog kurmalı

KGAÖ'ye Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'ın dışişleri bakanları, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak açıklama yayınlayan bakanlar, ABD ile Rusya arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) 5 yıl süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Açıklamada, "KGAÖ'ye üye ülkeler, START-3'ü silah kontrolü, uluslararası güvenlik ve istikrarla ilgili modern mimarinin en önemli unsuru olarak görüyor. Bu mimarinin temelinde eşitlik, çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ve bölünmez güvenlik ilkeleri yer alıyor. KGAÖ ülkeleri, Rusya ve ABD'nin nükleer donanımlı ve donanımsız tüm saldırı ve savunma silahlarını kapsayan yeni 'güvenlik yönetimi' oluşturulması konusunda diyalog kurmasını destekliyor" dendi.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı, ancak Moskova ve Washington'un aldığı kararla bu süre 5 yıl daha uzatıldı.