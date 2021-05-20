ABD onayladı: Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek

ABD gıda ve ilaç düzenleme kurumu, Pfizer-BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının buzdolabında 1 ay saklanabilmesini onayladı.

Dün yapılan açıklamada, kararın aşının 'daha yayıgn kullanılabilmesi için' alındığı belirtildi.

Daha önce 2-8 derece arasında en fazla 5 gün saklanabileceği belirtilen aşılar, 'Pfizer tarafından sağlanan veriler ışığında' artık bir ay boyunca saklanabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FDA direktörü Peter Marks, "Bu değişiklikle aşının temin edilmesi ve halk sağlığı doktorlarının ofisleri gibi yerlerde saklanması kolaylaşacak ve halka daha yaygın şekilde sunulabilecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da, daha önce aldığı kararda, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceğini açıklamıştı.