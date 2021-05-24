ABD'de havalimanlarında 'obezite' önlemi: Yolcuların ağırlıkları tartılacak

ABD'de havaalanlarında uçuştan önce yolcuların ağırlıklarının ölçülmesi uygulamasının başlatılması gündemde.
Airlines could start weighing passengers before boarding https://t.co/QRiOIKv3zV pic.twitter.com/G0P3qr1ALp— New York Post (@nypost) May 24, 2021
Başka bir deyişle FAA, uçuşlarda uçakların zorlanmasını ve tahribata uğramasını önlemek için uçuşlardan önce yolcuların ne kadar ağır olduğunu ölçme niyetinde. Ölçümlerle birlikte uçaklarda izin verilen ağırlığın aşılmaması sağlanacak.
Havayolu endüstrisi yayını AirInsight Group tarafından gözden geçirilen yeni yetkiler, havayolu şirketlerinin, bagajlar ve yolcular için 'standart ortalama ağırlıkları' belirlemek üzere birtakım anketleri uygulamasını gerektirecek.
Uygulamaya göre, uçuştan önce yolcuların üzerinde bulunan tüm kıyafetler de ölçüme dahil edilebilecek.
FAA, 'abartılı' olarak da yorumlanan uygulamada prosedürün yolcu mahremiyetini koruyacağını ve ölçümleri uygulamanın havayolu şirketlerinin isteğine bağlı olacağını belirtti. Yani havayolu şirketleri, uygulamayı gerçekleştime konusunda nihai kararı kendileri verecek.
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