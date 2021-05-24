Kayıt
14:44 24 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bill Gates

    'Bill Gates, Jeffrey Epstein'la Nobel Barış Ödülü almasına yardım etmesi için dostluk kurdu'

    © AFP 2021 / Saul Loeb
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102774/44/1027744475_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_2590125abed0fddc3021d99ef0691e23.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202105241044573592-bill-gates-jeffrey-epsteinla-nobel-baris-odulu-almasina-yardim-etmesi-icin-dostluk-kurdu/

    Microsoft kurucusunun 2019'da pedofil fuhuş ağı yönetmekten hapisteyken şüpheli şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein'la dostluğunun perde arkası aydınlanıyor. Eski çalışanına göre vakfıyla küresel aşılama faaliyeti yürüten Gates, Epstein'ın dünyanın en nüfuzlu isimleriyle bağlantıları sayesinde kendisine Nobel verilmesini sağlayacağına inanıyordu.

    Microsoft kurucusu ve küresel aşılama çabalarının öncüsü Bill Gates'in çocuklarla ilgili cinsel saldırı ve fuhuş ağı suçlamalarından hapisteyken ölü bulunan Jeffrey Epstein'la yakın ilişkisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Son olarak Melinda Gates-Bill Gates evliliğinin 27 yıl sonra noktalanması kararının gerisinde ilkinin ikincisinin Jeffrey Epstein'la dostluğunun boyutlarını öğrenmesinin yattığı ileri sürülüyordu.

    Bu kez Bill Gates'in Bill Clinton'dan Donald Trump'a ABD başkanlarıyla, Britanya'da kraliyet ailesi üyeleri ve eski Başbakan Tony Blair'le ve Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson gibi en zengin işadamlarıyla yakın arkadaş olan Jeffrey Epstein'ın nüfuzundan yararlanmaya çalıştığı iddia edildi. 

    Eski çalışanlarına göre Bill Gates, iyi bağlantıları sayesinde kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesine yardım edeceğine inandığı için pedofil Jeffrey Epstein'la yakınlaştı.

    Daha önce iki kaynağa dayanarak Epstein ile Gates'in ilkinin Manhattan'daki saray yavrusunda 2011-14 döneminde onlarca kez buluştuğunu aktarmış olan Daily Beast, ardından Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanının anlatımını paylaştı. Buna göre Gates'in 2011 yılında daha önce pedofil faaliyetlerden mahkum olduğu bilinmesine rağmen Epstein'la yakınlık kurması karşısında alarma geçen vakfın PR ekibi, müdahale girişiminde bulundu, ancak 'bu dostluğun Gates'in Nobel Barış Ödülü almak için bir manevrası olduğu' yanıtını aldı.

    Nobel'i veren ülke olan Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'e göre Gates Epstein'ın çocuklarla seks partilerine konu olan evinde kalmanın yanısıra onun Mart 2013'te Avrupa'ya yaptığı seyahate de katıldı. İkili, Nobel Barış Ödülü'nü veren komisyona başlık eden Thorbjorn Jagland'ı Strasbourg'daki evinde ziyaret etti ve o dönemde ödülün Gates'e verilmesi gündeme geldi. Jagland gazeyete gönderdiği e-postada ziyareti teyit etti.

    Diğer yandan Daily Beast'e konuşan eski vakıf çalışanı, tüm ekibin patronun Epstein ile ilişkisiyle vakfın itibarı için potansiyel risk oluşturduğu korkusunu taşıdığını belirtti.

    "O zaman bile insanlar bu adamın temiz biri olmadığını biliyordu" diyen eski çalışan şöyle devam etti:

    "Ama Bill, Jeffrey'nin doğru insanları tanıdığı, doğru mesajları verebileceğini düşündüğü için dünyada her şeyden çok istediği Nobel Barış Ödülünü almasına yardım edebileceğine inandı. Sonuçta bir işe yaramadığı için fena halde hayal kırıklığına uğradığını sanıyorum."

    'Bill'in Melinda ile evli olmasına rağmen oynaşta olduğunun herkesçe bilindiğini' de ifade eden eski çalışan, Melinda'nın bunu görmezden gelerek onayladığını sanmadığını, bilakis kendisini aşağılanmış hissettiğini ve tepki gösterdiğini sandığını söyledi.

    Epstein'la iş hayatında ya da özel yaşamında dostluğu bulunduğunu her fırsatta yalanlayan, buluşmalarını 'muhakeme hatası' diye geçiştirmeye çalışan Gates son iddiayı da sözcüsü aracılığıyla yalanladı:

    "Gates'in Nobel'e göz diktiği ve bunun için kampanya yürüttüğü iddiası tümüyle yanlış. Epstein'ın Gates adına herhangi bir ödül veya onurla ilgili herhangi bir sürece kendini dahil etmek için plan veya motivasyonu vardıysa bile ne Gates ne de birlikte çalıştığı herhangi biri bu niyetinin farkındaydı ve bu konuda yardım teklif edilseydi reddederlerdi."

    Yalanlama açıklamasında "Nobel Ödülü kesinlikle büyük bir onur olur" ifadesine yer verildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oral, şöyle devam etti: “Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada.”
    Rize'de balıkçılar çöp dolu ağlardan şikayetçi: Maskeler yüzüyor, bu denize daha da girilmez
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet