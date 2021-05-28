ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı

ABD’de yapılan bir araştırmada, 6 Ocak’ta Amerikan kongresine yapılan baskında suçlanan her 10 kişiden birinin ordu ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

CNN televizyonunun mahkeme belgeleri ve Pentagon kayıtlarındaki incelemesinde, 6 Ocak’ta Kongre baskınına katıldığı gerekçesi ile yargılanan toplam 450 sanığın en az 45'inin ABD ordusuyla ilişkisi olduğu tespit edildi.

Araştırmada, 45 sanığın büyük bir kısmının eski askerlerden oluştuğu kaydedilirken, birçoğunun halen orduda göre yapıyor olmasına işaret edildi.

Askeri bağlantılı sanıkların dörtte birinin de Oather Keepers (Yeminine Sadıklar) ve Proud Boys (Gururlu Çocuklar) gibi aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğu tespit edilen araştırmada, ordu bağlantılı sanıkların kongre binasına giriş kısıtlamasını ihlal suçlarıyla yargılanırken bazılarının polis memurlarına saldırmak, devlet malına zarar vermek, sivil kargaşa ve komplo kurmakla suçlandığı aktarıldı.

CNN araştırmasında, eski askerler ile aşırılık yanlısı gruplar arasında önemli bir bağlantı bulunduğunun da ortaya çıktığı belirtildi.

Araştırmada, mahkeme kayıtlarına göre, ordu bağlantılı 6 ocak sanıklarından bir kısmının Proud Boys'la bir bölümünün ise Oath Keeprs ile bağlantılı olduğu belirtildi.