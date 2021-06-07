Jeff Bezos tarih verdi: Uzaya gidiyor

Amazon'un kurucusu Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda kardeşi ile birlikte yer alacağını açıkladı.

Bezos Instagram'dan yaptığı açıklamada, "5 yaşımdan beri uzaya gitmenin hayalini kuruyorum. 20 Temmuz'da kardeşimle birlikte yola çıkacağım. En iyi arkadaşımla birlikte en büyük macera" dedi.

Şirketin New Shepard roketindeki üçüncü koltuk ise online müzayede ile açık artırmaya çıkarıldı. 12 Haziran'a kadar sürecek müzayedeye şimdiye kadar 143 ülkeden 6 bin kişi katıldı. Şu anki en yüksek teklif ise 2.8 milyon dolar seviyesinde.

Toplam 10 dakika sürecek yolculukta, yolcular deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman Hattı'nın üzerinden geçecek.

New Shepard roketi, ismini 60 yıl önce uzaya giden ilk ABD'li astronot Alan Shepard'dan aldı. New Shepard, ilk insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Bezos, roket teknolojisinde bir yolculuk deneyimi yaşayan ilk milyarder olacak.

Fakat Bezos’un dünyanın ilk uzay turisti olmayacak. 30 Nisan 2001’de ABD’li milyoner Dennis Tito, Rus mekiği Soyuz ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti. Tito, bu yolculuğu sayesinde 'dünyanın ilk uzay turisti' unvanını almıştı.