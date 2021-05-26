Amazon’un kurucusu Bezos, CEO’luk görevinden 5 Temmuz’da ayrılacak

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketin hissedarlar toplantısında, CEO'luk görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e bırakacağını açıkladı.

Bezos, Amazon’un 5 Temmuz 1994’te kurulduğunu hatırlatarak, kendisi için önemli olan bu tarihi özellikle seçtiklerini bildirdi.

Amazon's new CEO, Andy Jassy, will take the reins from Jeff Bezos on July 5, the 27th anniversary of the company’s incorporation https://t.co/lOfm4hOqha — Bloomberg (@business) May 26, 2021

ABD’li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat’ta, Bezos’un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını açıklamıştı.

Şirketin açıklamasında, Bezos’un Amazon’un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy’nin geleceği aktarılmıştı.