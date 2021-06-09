Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletleri istilası altına alan "Broad X" ağustos böcekleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün başlayacak Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçağın saatlerce rötar yapmasına yol açtı.

ABD Başkanı Joe Bidenn'ın bugün başlayacak ve 16 Haziran'a kadar sürecek, İngiltere, Brüksel ve Cenevre'yi kapsayacak Avrupa turunu takip edecek gazetecileri taşıyan uçak Washington DC yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmaya hazırlanırken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

The sounds of the cicadas on the National Mall pic.twitter.com/ofMpE5RXC8 — Jonathan Lemire (@JonLemire) June 7, 2021

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Associated Press (AP) Beyaz Saray Muhabiri Jonathan Lemire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın ziyareti öncesi Dulles'ten Avrupa'ya gidecek Beyaz Saray muhabirlerini taşıyan uçak saatlerce rötar yaptı. Nedeni ise ağustos böceklerinin yol açtığı mekanik sorunlar. Evet ağustos böcekleri" ifadesini kullandı.

The White House press charter, flying from Dulles to Europe ahead of President Biden, has been delayed for hours - due to mechanical issues caused by cicadas



Yes. Cicadas. — Jonathan Lemire (@JonLemire) June 9, 2021

'​Biden yönetiminin uçakları için iyi bir hafta olmuyor'

New York Times Beyaz Saray Muhabiri Michael Shear ise Twitter paylaşımında "Biden yönetiminin uçakları için iyi bir hafta olmuyor. Önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağında teknik arızalar yaşandı şimdi de Biden'ın ziyaretini takip edecek gazetecilerin uçağı, ağustos böceklerinin motoru istila etmesi nedeniyle saatlerce rötar yaptı" ifadesini kullandı.

Not a good week for Biden administration planes. First mechanical issues with the @vp plane. Now, the press charter for @potus trip is delayed because the engines were invaded by cicadas, grounding it. — Michael D. Shear (@shearm) June 9, 2021

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, 6 Haziran'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri dönmüştü.

ABD'nin 15 eyaletinde ağustos böceği istilası

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah Broad X ağustos böcekleri bu yıl, 17 yıl aradan sonra üremek için tekrar yeryüzüne çıktı ve ABD'nin 15 eyaletini istila etti.

Özellikle, Washington DC ile çevresindeki Virginia ve Maryland eyaletlerinde yoğunlukla görülen ağustos böcekleri, 4 ila 6 hafta yeryüzünde kalıp çiftleştikten sonra tekrar toprağın altına giriyor.

It's pretty natural for people to take a look at the radar first thing in the morning to check on the morning commute, but for millions, what looked like light drizzle over Germantown was actually a swarm of cicadas... what? https://t.co/EcJERJ2120 — CNN Weather Center (@CNNweather) June 8, 2021

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