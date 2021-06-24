'ABD, Rusya'nın Afrika'daki nüfuzundan rahatsız'

ABD yönetiminin Rusya'nın Libya başta olmak üzere Afrika'daki nüfuzunu artırmasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Libya'daki meselelere katılımının Washington'un jeopolitik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Bildiğiniz gibi Ruslar, NATO'nun güney kanadına sızdı. Kara Afrika'daki nüfuzlarını artırmayı planlıyorlar" dedi.

Libya'nın büyük bir petrol ve gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirten yetkili, "Bu, bir zamanlar olduğu kadar ciddi bir ilgi unsuru değil ancak küresel ekonomik meselelerde hala önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Libya'nın teröristlerin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan faaliyet yürütebileceği 'bir diğer kontrol edilemez bölgeye' dönüşebileceği uyarısında da bulundu.