Miami'de çöken binada Paraguay First Lady'sinin kardeşinin cesedine ulaşıldı

24 Haziran'da ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde yarısı çöken binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 64'e yükseldi. Enkazdan Paraguay First Ladysi'nin kız kardeşi, eşi ve çiftin oğullarının cesetleri çıkarıldı

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 64'e çıktığını, 76 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14. gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Paraguay tarafından yapılan açıklamada, binanın enkazı altında bulunan 6 Paraguaylıdan 3’ünün cesetlerinin çıkarıldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ölen kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Euclides Acevedo, yerel basına yaptığı açıklamalarda bu kişilerin First Lady Silvana Lpez-Moreira'nın kardeşi Sopha Lpez-Moreira, kocası Luis Pettengill ve oğulları olduğunu söyledi.

First Lady’nin kardeşi Lpez-Moreira'nın yıkılan 12 katlı binada yaşadıkları ifade edilirken, facianın yaşandığı gece dairede çiftin iki kızları ile dadılarının da bulunduğu açıklandı. Çiftin küçük kızları dışında 23 yaşındaki dadı Leydi Luna Villalba’nın da cenazelerine henüz ulaşılamadı.