ABD: Son siber saldırıların ardında Rusya’nın olduğu yönünde bilgi yok

Psaki, bugünkü basın toplantısında, “ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hacker gruplarına engel olmak için tedbirler alması gerektiğini ortaya koydu. REvil’in Rusya ve diğer ülkelerde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Rusya hükümetinin bu saldırıları yönlendirdiği yönünde ek veya yeni bilgilere sahip değiliz. Ayrıca onların tedbir alma yükümlülüğü olduğunu biliyor, buna inanıyoruz” diye açıkladı.

Daha önce hackerlerın, IT hizmetleri sunan küçük ve orta ölçekli en az 20 şirkete saldırdığı bildirilmişti. Saldırıların ardında, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen REvil hacker grubunun olduğu öne sürülmüştü.