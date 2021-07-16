ABD'nin Los Angeles kentinde kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ta, çift doz aşı şartıyla gevşetilen tedbirler ve Delta varyantının da etkisiyle vakalarda yaşanan artışın ardından maskenin iç mekanlarda zorunlu kılınacağı bildirildi.

ABC News'te yer alan habere göre, Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis, bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni kararın bu hafta pazar gününden itibaren yürürlüğe konulacağını belirtti.

BREAKING: Los Angeles County’s public health officer says a rapid and sustained increase in COVID-19 cases in the nation’s largest county requires a return to mandatory mask-wearing indoors even when people are vaccinated https://t.co/Cq6XfoDfge — ABC News (@ABC) July 15, 2021

Davis, bu konuda bazı istisnalar yapılacağını belirtse de detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Yetkili, kentte bir hafta boyunca her gün 1000'den fazla yeni vaka kaydedildiğini aktardı.

Los Angeles'ta günlük Kovid-19 vaka artış oranı, 15 Haziran'dan bugüne kadar yüzde 1.2'den yüzde 3.75'e yükseldi.

Bölgede şimdiye dek Kovid-19 nedeniyle toplamda 24 bin 566 kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon 262 bin 578 vaka tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen ay salgına karşı uygulanan tedbirlerde 'aşı' koşuluyla gevşemeye gidildiğini bildirerek, her iki doz aşıyı da olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını açıklamıştı.