Senatör Kennedy’den Fed Başkanı’na: Türkiye gibi olmamıza izin vermeyin

Senato toplantısına katılan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi üyelerinin ekonomi ve enflasyonla ilgili sorularını yanıtladı. Cumhuriyetçi senatör John Kennedy, Powell'a "Tüm merkez bankacılık sisteminin politize olduğu Türkiye gibi olmamıza izin vermeyin, buna direnin" dedi.

ABD'de geçen sene sıfıra yaklaşan tüketici enflasyonun yükselişe geçmesi ve haziranda yüzde 5.4 ile 13 yılın zirvesine ulaşması tartışmalara neden oluyor.

Sözcü'nün haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki yükseliş için “geçici” dese de ve piyasa şimdilik bu tezi kabul etmiş görünse de tartışmalar artıyor.

Ekonomideki hızlı toparlanma ve enflasyondaki artışla birlikte Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltmaya ve faizi artırmaya ne zaman başlayacağı giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Fed Başkanı Powell, bu konuyla ilgili dün bir kez daha konuştu ve Senato Bankacılık Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Senatörlerin soruları, eleştirileri, talepleri ve tavsiyeleriyle sıkıştırdığı Powell, toplantıda dikkat çekici bir taleple de karşılaştı.

Enflasyondaki ve enflasyon beklentilerindeki artışa dikkat çekerek kaygılarını dile getiren Louisiana eyaletinden Cumhuriyetçi senatör John Kennedy, Powell'a "Tüm merkez bankacılık sisteminin politize olduğu Türkiye gibi olmamıza izin vermeyin. Lütfen buna direnin" dedi.

Birçok kişinin kendisinden sosyal politikaya, kültürel meselelere, bazılarının ekonomi politikası dediği ancak Fed'in misyonuyla alakası olmayan konulara dahil olmasını isteyeceği, baskı kuracağı yönünde Powell'ı uyaran Kennedy, bunun sadece ABD'de değil tüm dünyada olduğunu söyledi. Konuşmasının başında ‘yanıt beklemiyorum' diyen Kennedy, bu sözlerinin ardından Türkiye örneğini verdi.

Powell, bu sözlerin ardından kafasını sallamakla yetindi.

Powell'dan toparlanma için desteğe devam mesajı

Powell, konuşmasında bir kez daha enflasyondaki artışı yakından takip ettiklerini ancak yükselişin “geçici” olduğu yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.

Powell, ABD'de ekonomik toparlanmada istenen seviyeye gelinmesi için Fed'in güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi senatr Pat Toomey, konut fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, Fed’in özellikle ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarının fazlalığına işaret etti.