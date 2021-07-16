ABD Hava Kuvvetleri’nin elindeki F-35’lerin yüzde 15’inin motoru çalışmıyor

The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda, şu anda dünyadaki F-35 jetlerinden 46’sının motorlarının çalışmadığı, bunun da motorun dönen kanatları üstündeki ısıdan koruyucu kaplamayla ilgili bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor. Yazıya göre söz konusu sorun, motorların beklenenden çok daha kısa sürede kullanılmaz hâle gelmesine neden oluyor.

‘ABD Hava Kuvvetleri’ndeki F-35’lerin yüzde 15’inin çalışan motorları yok’ başlıklı yazıda, motorların onarılacağı merkezin birikmiş işlerler ile baş edemiyor olması sebebiyle ABD hava güçlerinin F-35 filosunun ciddi bir darbe aldığı kaydediliyor.

"With the engine maintenance center now facing a backlog on repair work, frontline F-35 fleets have been hit, with the U.S. Air Force’s fleet facing the most significant availability shortfall" https://t.co/c9EfrpEnNu — Jared Keller (@jaredbkeller) July 14, 2021

​Nitekim yazıya göre, ABD hava güçlerinin elindeki 41, donanma güçlerinin elindeki iki ve yabancı ülkelerin hava güçlerinin elindekiyse üç F-35 jeti, motorlarının çalışmıyor olması nedeniyle havalanamıyor. Tüm bunlar, ABD hava güçlerinin kullanımında olan F-35 jetlerinin neredeyse yüzde 15’inin motorlarının çalışmaz hâlde olduğu anlamına geliyor.

Bunun yanında yazıya göre F-35 jetlerin motorlarındaki sorun geçici bir durum olarak da görülebilir, fakat söz konusu motor sorununa ilişkin haberler, bu jetlerin maliyetine ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor. Yazıda, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının söz konusu projenin maliyetinin artmasına sebep olduğuna dair tartışmaların sürdüğü hatırlatılıyor.