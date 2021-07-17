ABD'de maymun çiçeği virüsüne rastlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Nijerya’dan Dallas’a giden ABD'li bir yolcuda maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) tespit edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

9 Temmuz tarihinde Nijerya’dan Dallas Havalimanı’na uçak bir ABD vatandaşında maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) tespit edildiği açıklandı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Dallas Bölge Hakimi Clay Jenkins, yaptığı açıklamada “Bir alarm durumu yok ve genel bir tehdit beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Yetkililer, koronavirüs salgını yüzünden yolcuların uçakta maske takması nedeniyle söz konusu virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu ifade etti.

İlk olarak 1950’lerde laboratuvar ortamındaki maymunlarda tespit edilen, solunum yoluyla bulaşan ve insandan insana geçebilen maymun çiçeği virüsü, yaklaşık 20 yıldır ABD’de görülmüyordu.

7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virüsün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yılında kontrol altına alınan virüsün özel bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.