ABD'nin en büyük orman yangını: Los Angeles büyüklüğünde bir alan kül oldu

ABD'nin en büyük orman yangını olarak gösterilen Oregon eyaletinin Bootleg bölgesindeki yangında, 300 bin dönümden daha büyük bir alanın kül olduğu belirtiliyor.

Oregon eyaletinin Bootleg bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen 6 Temmuz'dan beri devam ediyor. Orman hizmetleri için ayrılan bütçenin bu yangınla birlikte tamamen tüketileceği öngörülüyor.

Oregon's giant Bootleg Fire has triggered over 2,100 evacuations and destroyed 67 homes in nearly two weeks of explosive growth, regularly forcing back firefighters who have only contained one quarter of its perimeter https://t.co/Fc5HhHYxLb — AFP News Agency (@AFP) July 19, 2021

​Aşırı sıcakların ABD'nin Kuzeybatı bölgesinde etkisini artırmasından sonra ortaya çıkan büyük yangında, Los Angeles kenti büyüklüğünde bir alanın tamamen kül olduğu ifade ediliyor. Devam eden yangında hasar gören alanın 300 bin dönümden fazla olduğu belirtiliyor.

The Bootleg fire in Oregon is burning out of control as the West endures its third heat wave this summer. The blaze has scorched more than 143,000 acres, threatening a major power grid. https://t.co/9iAwvLrxWY — The New York Times (@nytimes) July 12, 2021

​Ormanlık bölgede yaşayan en az 2 bin kişi tahliye edilirken, şimdiye kadar yangınların en az 160 binada hasara neden olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Ulusal Hava Servisi'nden yapılan açıklamada, bölgede sıcaklıkların daha da artmasıyla yeni yangınlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Güneybatı rüzgarları ve düşük bağıl nem dahil olmak üzere pazartesi öğleden sonra kritik yangın koşulları bekleniyor" dendi. Açıklamada ayrıca “Yangın tahliye setinizi şimdi toplayın” ifadeleri yer aldı.