ABD'den 'Kıbrıs' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı ziyarette yaptıkları Maraş açıklamalarını kınadı.

Söz konusu kararın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağdaşmadığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türklerin kontrolüne devredilmesine ilişkin bugün yaptığı açıklamayı kınamaktadır. Bu girişim, Maraş’ın Birleşmiş Milletler tarafından idare edilmesi hususunda kesin çağrıda bulunulan 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla açıkça bağdaşmamaktadır.

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'tan ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, endişe verici bu durumu BM Güvenlik Konseyi’ne sevk etmek için kendisiyle aynı düşüncede olan ortaklarla birlikte çalışmaktadır ve bu konuda güçlü bir karşılık verilmesi hususunda ısrar edecektir.

Adada gerilimi artıran ve BM Güvenlik Konseyi kararları gereği Kıbrıs’ta uzlaşmaya yönelik görüşmeleri yeniden başlatma çabalarını engelleyen tek taraflı provokatif eylemlerden kaçınmanın taşıdığı önemin altını çiziyoruz. Ada’nın, tüm Kıbrıslıların ve bölge genelinin yararına olacak şekilde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirilmesi için Kıbrıs’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek kapsamlı bir uzlaşmayı destekliyoruz."

Ned Price: Kışkırtıcı ve kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik açıklamalarla ilgili kınama mesajı paylaştı. Price, açıklamasında "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

Efforts to transfer parts of Varosha to Turkish Cypriot control are provocative and unacceptable. Working with partners for strong UNSC response. We support Cyprus’ reunification as a bizonal, bicommunal federation. https://t.co/x7WqRQEAQE — Ned Price (@StateDeptSpox) July 21, 2021

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