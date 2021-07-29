Biden'dan gaf üstüne gaf: Trump'la Obama'yı karıştırdı, Freudyen dil sürçmesiyle açıkladı

Yaklaşık yarım asırlık siyasi kariyeri boyunca gaflarıyla tanınan ve ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı olduktan sonra da belleğiyle ilgili soru işaretleri uyandıran Biden, Pennsylvania eyaletinde yaptığı konuşma sırasında iki eski başkan Obama ile Trump'ı karıştırdı. Üstelik bunu Freudyen dil sürçmesiyle açıklaması, sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'de Ocak 2009-Ocak 2017 döneminin Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcısı olan şimdiki Başkan Joe Biden, "2009'da, büyük ekonomik kriz denilen dönemde, Başkan Trump benden o konunun başına geçmemi istedi" dedikten sonra gafını ikiye katladı:

"Özür dilerim, Freudyen dil sürçmesi, o son başkandı... Ben Başkan Yardımcısı iken Obama Başkan'dı."

Joe Biden mistakes President Obama for President Trump, calling it a "Freudian slip." pic.twitter.com/fYfZBuciXL — Townhall.com (@townhallcom) July 28, 2021

Freudyen dil sürçmesi, kişinin bilinçaltında gizlediklerini farkına varmadan konuşurken ağzından kaçırması anlamında kullanılıyor.

78 yaşındaki ABD Başkanı'nın birbirine düşman seleflerini karıştırmasını iğneleyen Twitter kullanıcıları, Biden'ın Freudyen dil sürçmesinin ne anlama geldiğini bilmediğine de dikkat çekti. Paylaşımlarda Joe Biden'ın Donald Trump'la karıştırmasından hareketle her zaman çok yakın dost pozları verdiği Barack Obama'ya karşı bilinçaltında gizlediği olumsuz hisleri olduğu yorumları yapıldı.

Diğer yandan Obama'nın bütün icraatlarını tersine çevirmiş Trump'ın bütün icraatlarını tersine çevirmekle meşgul Biden, selefinin adını hemen hiç anmıyor, 45. Başkan'dan söz etmesi gerektiğinde 'önceki adam' ifadesini kullanıyor.