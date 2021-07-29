ABD Dışişleri Bakanı: Çin'in Afganistan'a müdahil olması olumlu gelişme

ABD'nin öncülüğünde NATO'nun çekildiği Afganistan'ın büyük bölümünde silahlı hakimiyet sağlayan Taliban'ın Çin'le temasına, Washington'dan yorum geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader dahil 9 kişilik Taliban heyetini kabul etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

'Kimse, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini istemiyor'

Washington ile Pekin Asya-Pasifik bölgesinde 'Yeni Büyük Oyun' içindeyken, Blinken, 'Çin'in Afganistan'a müdahil olması halinde, bunun Afganistan'daki çatışmalara barışçı çözüm bulunmasına yardım etmesi durumunda, olumlu bir gelişme olarak kabul edileceği' mesajını verdi.

US Secretary of State Antony Blinken says China's possible involvement in Afghanistan could be "a positive thing" https://t.co/ZxyEiETU8n — BBC News (World) (@BBCWorld) July 29, 2021

'Kimsenin Taliban'ın askeri gücünü kullanarak Afganistan'ı ele geçirmesi veya 2001 öncesindeki İslami Emirliği yeniden tesis etmesi gibi bir şey görmek istemediğini' dile getiren Blinken, Taliban'ı 'barışçı biçimde müzakere masasına geri dönmeye ve çatışmaları sona erdirmeye' çağırdı.

Pekin'in derdi Uygur 'ayrılıkçılar'

Dünkü görüşmede 'Taliban'ın barışçı uzlaşma sürecinde ve Afganistan'ın yeniden inşasında önemli rol oynamasını' isteyen Çin Dışişleri Bakanı Wang, 'Çin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne karşı Taliban'ın çok sıkı önlemler alması' uyarısında bulundu. Çin Dışişleri'nin açıklamasında 'Pekin'in Afganistan'ın içişleri karışmama politikası yürüttüğü ve ABD öncülüğündeki güçlerin çekilmesinin Washington'ın dış politika başarısızlığının göstergesi olduğu' kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili AFP'ye konuşan Taliban sözcüsü Muhammed Naim, heyetin, Pekin'e, 'Afganistan'ın ayrılıkçıların üssü olmayacağı ve bir başka ülkeye komplo kurmak için kullanılmayacağı yönünde güvence verdiğini' söyledi.

Naim "İslam Emirliği, Çin'e Afganistan topraklarının hiçbir ülkenin güvenliğine karşı kullanılmayacağına dair garanti verdi. Onlar (Çin) da Afganistan'ın içişlerine karışmama ve sorunları çözmesine, barışa kavuşmasına yardım etme sözü verdi" dedi.