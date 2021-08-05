Yatırım şirketi Vanguard'da koronavirüs aşısı olan herkese 1000 dolar

ABD’de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz, yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanların aşılarını yaptırması gerektiğini ifade etti.

Kurtz, şirket çalışanlarının, ekim ayına kadar aşılandıklarını kanıtladıkları takdirde 1000 dolarlık teşvik alacaklarını duyurdu.

Microsoft, Facebook ve Google, son günlerde kampüslere ve ofislere dönen çalışanlar için aşı gerekliliğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

The incentive shows how aggressively some companies are moving to encourage workers to get vaccinated as concerns about the Delta variant mount https://t.co/TR9e2kMKRJ — CNN (@CNN) August 4, 2021

​ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) de geçen hafta virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ve kapalı alanlarda aşılanmış kişilerin de maske takması yönünde tavsiyede bulunmuştu.