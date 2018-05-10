Gambiya'nın kasasını boşaltarak iktidarı devreden Jammeh'in lüks araçları satışta

Gambiya'nın sürgündeki eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in sahip olduğu lüks arabalar ve uçağının satışa çıkarıldığı bildirildi.

© REUTERS / Thierry Gouegnon Jammeh, Gambiya’dan sanılanın 5 katını çalmış

Gambiya Maliye ve Ekonomi Bakanı Amadou Sanneh, bölgeyi ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanneh, Jammeh'in görevdeyken satın aldığı Hummer, Rolls Royce gibi lüks araçların satışa çıkarıldığını belirterek, "Arabaları ve uçağı satışa çıkardık. Şu an araçların reklamını yapacak bir web sitesi kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan IMF Misyon Başkanı Jaroslaw Wieczorek da Gambiya ekonomisi yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, ancak borçların hala yüksek olduğunu kaydetti.

DARBEYLE GELDİĞİ YÖNETİMİNİ 22 YIL SÜRDÜRDÜ

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti. Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları önce kabul eden Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

DEVLETİN KASASINDAN 50 MİLYON DOLAR ÇALDI

İktidarını 22 yıl sonra seçimle kaybeden Jammeh’nin hazineyi boşalttığı da ortaya çıkmıştı. Devletin kasasından en az 50 milyon dolar çaldığı belirten Jammeh’nin banka hesapları donduruldu, mal varlıklarına en kondu.