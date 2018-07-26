Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ mesajı: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesine katılmak için gittiği Güney Afrika'da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli" ifadesini kullandı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye’nin #Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katılıyor https://t.co/griSRuhFV6— AA Canlı (@AACanli) July 26, 2018
'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YARDIM NOKTASINDA TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA'
FETÖ'nün Güney Afrika topraklarını izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır" dedi.
We continue to improve our representations abroad. President @RT_Erdogan inaugurated the new chancery of our Embassy in #Pretoria. pic.twitter.com/6JywyZcrsV— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 26 Temmuz 2018
'FETÖ'NÜN DÜNYADA EN FAAL OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA'
'FETÖ bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir."
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