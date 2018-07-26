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15:52 26 Temmuz 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ mesajı: İzin vermeyeceğiz

    © AA / Halil Sağırkaya
    Afrika
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    Konu:
    Küresel ekonominin hızla yükselen gücü: BRICS (6)
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    Güney Afrika'nın FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika'nın başına da bela olabilir. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesine katılmak için gittiği Güney Afrika'da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

    Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli" ifadesini kullandı.

    'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YARDIM NOKTASINDA TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Ümit Bektas
    Putin ile Erdoğan Güney Afrika'da bir araya gelecek
    ​Erdoğan, "Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8.2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada" diye konuştu.

    FETÖ'nün Güney Afrika topraklarını izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır" dedi.

    'FETÖ'NÜN DÜNYADA EN FAAL OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez
    Erdoğan, "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'FETÖ bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir."

    Konu:
    Küresel ekonominin hızla yükselen gücü: BRICS (6)
    Etiketler:
    FETÖ, El Şebab, DEAŞ, Boko Haram, Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika, Türkiye
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