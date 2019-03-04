'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı alan oyuncu Malek, Mısırlıların 'ahlaki temellerini baltalamakla' suçlandı

Freddie Mercury rolüyle dikkat çeken, 2019 Oscar ödüllerinde ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında ödülün sahibi olan Mısır kökenli oyuncu Rami Malek, Mısırlıların ‘gerçek’ ve tartışılmaz değerlerini baltalamakla suçlandı.

© REUTERS / Mike Segar Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: En fazla ödülü Bohemian Rhapsody topladı

Mısır’da yerel parlamento milletvekili ve İskân Komitesi Sekreteri Muhammed İsmail, Al-Hadath Alyoum televizyon kanalına verdiği demeçte Malek’in Mısırlı gençlere ahlaksız bir yaşam tarzı propagandası yaptığını söyledi.

İsmail, “Bu adam gençlerimizin ahlaki temellerine zarar vermeye çalışıyor ve ben, Mısır medyasının onun zaferini aktif bir şekilde kutlamaya başladığı zaman çok şaşırdım. Malek'in filmde oynadığı rol gerçek kişiliğinden uzak, ancak bu kişilikle gelenekselin dışında cinsel oryantasyon propagandası yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

Geçen yıl gösterime giren dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury’nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury’e hayat veren Malek, 2019 Oscar ödüllerinde ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında ödülün sahibi olmuştu.