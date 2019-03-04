'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı alan oyuncu Malek, Mısırlıların 'ahlaki temellerini baltalamakla' suçlandı

İsmail, “Bu adam gençlerimizin ahlaki temellerine zarar vermeye çalışıyor ve ben, Mısır medyasının onun zaferini aktif bir şekilde kutlamaya başladığı zaman çok şaşırdım. Malek'in filmde oynadığı rol gerçek kişiliğinden uzak, ancak bu kişilikle gelenekselin dışında cinsel oryantasyon propagandası yapmaya çalışıyor” diye konuştu.
Geçen yıl gösterime giren dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury’nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury’e hayat veren Malek, 2019 Oscar ödüllerinde ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında ödülün sahibi olmuştu.
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