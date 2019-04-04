'Hafter'den komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na Trablus'a saldırı emri'

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in kendisine bağlı güçlere 'Trablus'u teröristlerden kurtarmak için taarruz emri verdiği' haberleri geldi. Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan, AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolünde.

General Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) verdiği taarruz emrine koşut olarak, başkent Trablus'taki Libya vatandaşlarına da silah bırakıp beyaz bayrak çekmeleri çağrısında bulundu.

Sky News Arap'a göre Trablus'a doğru ilerleyişe geçen LUO, başkentin batısı ve güneyinde yer alan Surman ve Garyan'da kontrolü sağladı.

Öncesinde Libya'nın batısını kontrol eden UMH'nin lideri Fayiz es Serrac, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik, askeri hazırlılık, maksimum acil durum ilan etmişti.

Zira 3 Nisan'da Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'den LUO'ya 'terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için ülkenin batısındaki bölgelere yönelme' talimatı gelmişti.

Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle savaşmak amacıyla ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Haftar güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

Libya, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin ülkenin lideri Albay Muammer Kaddafi'yi devirip öldürdüğü 2011'den beri irili ufaklı pek çok gücün kapıştığı içsavaş batağına saplandı.