Libya’da taraflar karşılıklı hava operasyonlarına başladı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya Ulusal Ordusu birliklerinin karşılıklı hava operasyonlarına başladığı bildirildi.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı

Sputnik'e konuşan askeri bir kaynak, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Libya Ulusal Ordusu'nun eski Trablus havalimanının bulunduğu bölgedeki üssüne hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Yetkili, saldırının General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a ilerlemeleri ile ilgili yapıldığını kaydetti.

Libya Ulusal Ordu birliklerinin de aynı zamanda Trablus'taki UMH mevzilerine hava operasyonu düzenlediğini belirten yetkili, operasyonun UMH'nın askeri gruplarını ve askeri araçlarını hedef aldığını ifade etti.

'UÇAKLAR BAŞKENTE ULAŞTI'

Yerel kaynaklar da, General Hafter'in kontrolündeki Vadi er Rabi yerleşiminin bulunduğu bölgeden askeri uçakların başkente ulaştıklarını doğruladı.

Öte yandan LANA ajansına konuşan Libya UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin silahlı çatışmaların sonlandırılması için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya misyonu (UNSMIL) ise yaralıların ve sivillerin tahliye edilebilmesi için Trablus'un güneyinde 2 saatlik insani ateşkes talebinde bulundu.

UMH SAĞLIK BAKANLIĞI: ÇATIŞMALARDA 21 KİŞİ ÖLDÜ, 27 KİŞİ YARALANDI

UMH Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sitesinden yapılan açıklamada, başkent Trablus'un etrafında General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ile Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri arasındaki çatışmalarda 21 kişi öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.