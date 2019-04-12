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02:24 12 Nisan 2019
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    Sudan’daki gösteriler

    Yasağa rağmen halk hala Sudan sokaklarında

    © REUTERS / STRINGER
    Afrika
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    Sudan'da askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce göstericinin protesto eylemi sürüyor.

    Sudan askerleri
    © AFP 2019 / -
    Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı
    Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istiyor.

    Muhalif Sudan Meslek Odaları (SPA), dün akşam saatlerinde halka askerin sokağa çıkma yasağını delme çağrısında bulunmuştu.

    SPA'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan ülke genelinde toplu yürüyüşler ve askeri kurumlar önündeki oturma eylemlerini sürdürmesi, grev ve kepenk kapatma eylemleri düzenlemesi istenmişti.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Bu büyük halkın özgürlüğü yasaklanamaz, kısıtlanamaz. Hadi sokağa çıkma yasağını delelim ve işleri yoluna koyalım. Devrik rejim bazı devrimcileri bir süre tutuklayabilir ancak tüm halkı tutuklamaya, özgürlük ve hareketlerini kısıtlamaya güçleri yetmez. Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz."

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Rusya’dan Sudan’da barışçıl çözüm çağrısı
    Ordudan yapılan yazılı açıklamada, halktan, güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymaları istenmiş, silahlı kuvvetler ile güvenlik komitesi, kamu güvenliği, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama görevlerini yerine getirene kadar bu karara uyulması gerektiği vurgulanmıştı.

    Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

    Bin Avf, ayrıca 3 aylık OHAL ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Protesto, Muhalif Sudan Meslek Odaları (SPA), Ömer Beşir, Sudan
    Topluluk kurallarıTartışma
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