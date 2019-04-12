Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarda kalma derdimiz yok

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik" denildi.

#السودان #سونا| المجلس العسكري الانتقالي في السودان: لا نطمع في السلطة pic.twitter.com/nlMUO6ZJnd — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 12, 2019

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ABD YAPTIRIMLARINI KIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İktidarı, seçilen hükümete devredeceklerini açıklayan Askeri Geciş Konseyi açıklamasında, "Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında" ifadeleri kullanıldı.

‘MEYDANLARA İNECEĞİZ’

Konseyin, ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacaklarını belirttiği açıklamada, ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" denildi.