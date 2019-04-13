Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Burhan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

© REUTERS / REUTERS TV Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.