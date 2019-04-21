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05:03 21 Nisan 2019
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    Sudan - Hartum

    Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki: Sudanlıların geçiş aşamasındaki fikir birliği çok önemli

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Afrika
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    Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Sudan'da geçiş sürecinde siyasi tarafların uzlaşısının gerekliliğini vurguladı.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
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    Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile bir araya geldi.

    Sudan'ın 'Afrika'da eksen devlet olduğunu, Afrika Birliği'nin halk devrimini ve silahlı kuvvetlerin devrimde oynadığı ana rolü anlamaya çalıştığını' belirten Faki, "Sudan'da siyasi taraflar arasında geçiş aşamasındaki fikir birliğini ve bakış açılarını yakınlaştırmak için çaba göstermek çok önemli" ifadesini kullandı.

    Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Zeynelabidin de konseyin görevinin 'siyasi güçlerin ülkeyi barışçıl ve demokratik bir şekilde yönetmesi için bir ortam hazırlamak' olduğunu söyledi.

    Sudan
    © Sputnik / UMIT BEKTAS
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    Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, askeri konsey ve siyasi partilerle görüşmek üzere Sudan'a gelmişti.

    15 Nisan'da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, yönetimin sivil bir hükümete devredilmemesi durumunda Sudan'ın Afrika Birliği üyeliğinin otomatik olarak askıya alınacağı kaydedilmişti.

    Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

    Sudan'da bir gösterici devrik lider Ömer Beşir'in posterinin önünde duruyor
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

    Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

    Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

    Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Afrika Birliği Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Askeri Geçiş Konseyi, Avad bin Avf, Musa Faki, Ömer Zeynelabidin, Hartum, Afrika, Sudan
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