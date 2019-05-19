Sudan'da muhalefetten sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile yarın yeniden müzakere masasına oturacağını açıklarken ÖDBG ise sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yaptı.

Sudan'da geçiş süreciyle ilgili askerle müzakereler yürüten ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yapıldı. Açıklamada, başkent Hartum ve ülke genelindeki göstericilerden, halka bildiriler dağıtıp meydan konuşmaları yaparak farkındalık oluşturulması istendi.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo Sudan Askeri Geçiş Konseyi: Devrik lider Beşir’in kardeşlerinden biri Türkiye’de

Askeri Geçiş Konseyi'ni müzakerelerde ciddiyetsizlikle itham eden ve güven sorunu yaşayan ÖDBG, yönetimin sivillere devri için askere baskı yapılması amacıyla daha önce de zaman zaman sivil isyan, genel grev ve oturma eylemi çağrılarında bulunmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, medyadaki gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah Sudan'da asker ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

ÖDBG ise müzakerelerin askıya alınmasını, yönetimin sivil otoriteye devrinde konseyin oyalama taktiği olarak nitelendirmişti.

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, birkaç hafta süren inişli çıkışlı ve zorlu görüşmelerin ardından geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Nihai anlaşmanın imzalanmasına saatler kala askerin güç kullanarak meydanı tahliye girişimi sonrası müzakereler durmuştu.

© Sputnik / UMIT BEKTAS Sudan’da askeri konsey muhalefetin taleplerini reddetti

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor. Askerse azınlıkta olacağı bir teklifi kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Askerle geçici otoritenin yapısı ve temsil oranları konusunda henüz nihai anlaşma sağlanamadı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yarın ÖDBG ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda müzakerelerin tekrar başlayacağı belirtilmişti.

BARİKATLAR KALDIRILDI, TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre, eylemciler ÖDBG'nin çağrısıyla gösterilerin odağındaki ordunun genel karargahına çıkan yollardaki barikatları kaldırmaya başladı.

Askeri konseye baskı amacıyla demir yolunun kapatılması nedeniyle bir aydan fazladır yapılamayan tren seferleri, meydandaki göstericilerin barikatları kaldırması üzerine yeniden normale döndü.

Pazartesi günü karargah çevresindeki caddelerde barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açılan ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. ÖDBG, saldırıdan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerini sorumlu tutarken ordu suçlamaları reddetmişti.

© REUTERS / UMIT BEKTAS Sudan'ın devrik lideri Beşir hapishanede, tüm mallarına el kondu

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.