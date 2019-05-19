Sudan'da muhalefetten sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da geçiş süreciyle ilgili askerle müzakereler yürüten ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yapıldı. Açıklamada, başkent Hartum ve ülke genelindeki göstericilerden, halka bildiriler dağıtıp meydan konuşmaları yaparak farkındalık oluşturulması istendi.
Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, medyadaki gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.
Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, birkaç hafta süren inişli çıkışlı ve zorlu görüşmelerin ardından geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Nihai anlaşmanın imzalanmasına saatler kala askerin güç kullanarak meydanı tahliye girişimi sonrası müzakereler durmuştu.
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yarın ÖDBG ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda müzakerelerin tekrar başlayacağı belirtilmişti.
BARİKATLAR KALDIRILDI, TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre, eylemciler ÖDBG'nin çağrısıyla gösterilerin odağındaki ordunun genel karargahına çıkan yollardaki barikatları kaldırmaya başladı.
Pazartesi günü karargah çevresindeki caddelerde barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açılan ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. ÖDBG, saldırıdan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerini sorumlu tutarken ordu suçlamaları reddetmişti.
ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.
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