Cezayir'de eski Ticaret Bakanı tutuklandı

Devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme, eski Ticaret Bakanı Bin Yunus'un, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Bin Yunus'un başkent Cezayir'deki Hiraş Cezaevi'ne gönderildiği kaydedildi.

Halihazırda Cezayir Halk Hareketi Partisi Genel Sekreteri olan Bin Yusuf, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin önemli isimleri arasında yer alıyor. 1999'dan bu yana çeşitli bakanlıklarda görev alan Bin Yusuf, son olarak 2015'te Ticaret Bakanı olmuştu.